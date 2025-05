Zaniolo si difende | Numerose inesattezze e ricostruzioni fantasiose anche ad opera di una mia ex squadra

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Fiorentina, prende posizione contro le numerose inesattezze e ricostruzioni fantasiose che circolano sul suo conto, anche da parte di alcune sue ex squadre. Con chiarezza, l'atleta difende la sua versione dei fatti, offrendo un quadro più preciso della sua vicenda.

Le parole del centrocampista della Viola. Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo destinato a tornare al Galatasaray dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, ha nuovamente condiviso la sua versione dei fatti su Instagram in merito agli eventi accaduti durante la partita tra la Primavera della Fiorentina e quella della Roma. PAROLE – «Avevo deciso di non tornare più sugli spiacevoli fatti di lunedì confidando nel rispetto della verità e della mia persona. Tuttavia, negli ultimi giorni mi sono trovato costretto a leggere e ascoltare numerose inesattezze e ricostruzioni fantasiose, anche ad opera di una mia ex squadra, per la quale continuo a provare affetto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zaniolo si difende: «Numerose inesattezze e ricostruzioni fantasiose, anche ad opera di una mia ex squadra»

Fiorentina: Zaniolo accusato di una rissa con i primavera della Roma. La società lo difende. Indaga la procura Figc - Nicolò Zaniolo, attaccante della Fiorentina, è coinvolto in un controverso episodio di rissa con i giocatori del settore giovanile della Roma al termine della semifinale del campionato Primavera. 🔗continua a leggere

