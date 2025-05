Zaniolo non ci sta | Numerose inesattezze e ricostruzioni fantasiose anche ad opera di una mia ex squadra

Nicolò Zaniolo torna a farsi sentire, esprimendo il malcontento per le "numerose inesattezze e ricostruzioni fantasiose" diffuse anche dalla sua ex squadra. Dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, il centrocampista offensivo è pronto a riprendere il suo percorso al Galatasaray e non esita a difendersi dalle speculazioni che circolano sul suo futuro.

