Zaniolo non ci sta | Lette inesattezze e ricostruzioni fantasiose Non c’è stato alcun comportamento fisicamente aggressivo da parte mia La verità…

Nicolò Zaniolo torna a spiegare la propria versione dei fatti, negando any comportamenti aggressivi e smentendo le inesattezze riportate sulla vicenda. Dopo il comunicato della Roma, il centrocampista della Fiorentina si è espresso su Instagram, chiarendo la sua posizione e i dettagli degli eventi.

Zaniolo non ci sta e ribadisce la sua versione dei fatti dopo il comunicato della Roma: tutte le dichiarazioni. Nicolò Zaniolo, centrocampista Fiorentina, ha condiviso la sua versione dei fatti su Instagram in merito agli eventi accaduti dopo la partita tra la Primavera della Fiorentina (che aveva eliminato la Juve Primavera ) e quella della Roma. PAROLE – «Avevo deciso di non tornare più sugli spiacevoli fatti di lunedì confidando nel rispetto della verità e della mia persona. Tuttavia, negli ultimi giorni mi sono trovato costretto a leggere e ascoltare numerose inesattezze e ricostruzioni fantasiose, anche ad opera di una mia ex squadra, per la quale continuo a provare affetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zaniolo non ci sta: «Lette inesattezze e ricostruzioni fantasiose. Non c’è stato alcun comportamento fisicamente aggressivo da parte mia. La verità…»

“Chiedo scusa, ho perso la calma. Ma non c’è stata nessuna aggressione”: la versione di Zaniolo sui fatti di Fiorentina-Roma Primavera - Nicolò Zaniolo si scusa per la sua reazione dopo la partita Fiorentina-Roma Primavera, chiarendo che non c'è stata aggressione. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Zaniolo ancora: "Lette inesattezze e ricostruzioni fantasiose, vi spiego com'è andata" - Continua a spiegarsi Nicolò Zaniolo. Sul suo profilo Instagram l'attaccante del Galatasaray, in prestito alla Fiorentina, ha riportato di nuovo la sua versione dei fatti dopo quello ... 🔗Da lalaziosiamonoi.it

Zaniolo: "Mi sono trovato costretto a leggere e ascoltare numerose inesattezze" - Il trequartista Nicolò Zaniolo, attraverso delle storie sul proprio profilo Instagram, ha continuato a parlare della vicenda che lo riguarda durante la semifinale di Primavera tra Roma ... 🔗Scrive tuttojuve.com

Zaniolo non ci sta: «Numerose inesattezze e ricostruzioni fantasiose, anche ad opera di una mia ex squadra» - Zaniolo non ci sta e torna a parlare: «Numerose inesattezze e ricostruzioni fantasiose, anche ad opera di una mia ex squadra». Le parole Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo destinato a tornare al ... 🔗Si legge su calcionews24.com