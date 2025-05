Zaniolo ha urinato nello spogliatoio e ha mandato due nostri giocatori in ospedale Ma lui nega tutto | Io ho ricevuto una tacchettata

Tensioni irrefrenabili nel mondo del calcio: emergono gravi accuse contro Nicolò Zaniolo, reo di un presunto incidente nello spogliatoio della Roma. Secondo le testimonianze, l'ex calciatore ha urinato in luoghi riservati, provocato due giocatori e scatenato una rissa che ha portato entrambi in ospedale. Mentre Zaniolo nega le accuse, le dichiarazioni destano preoccupazione e indignazione tra i tifosi e l'ambiente calcistico.

“Ha urinato nelle strutture riservate alla Roma, ha provocato i giocatori e, senza alcun scambio verbale, ha colpito fisicamente Mattia Almaviva e ha spinto con violenza Marco Litti contro una panchina”. Emergono nuove accusa riguardo la presunta aggressione fisica di Nicolò Zaniolo ai danni di due giovani calciatori della Roma Primavera. Il club giallorosso ha infatti deciso di pubblicare un nuovo comunicato ufficiale su quanto accaduto al Viola Park lunedì sera, da cui emergono nuovi e inquietanti dettagli. Nel frattempo però Zaniolo nega tutto e anzi fornisce una versione opposta dei fatti: “Non ho mai alzato le mani... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Zaniolo ha urinato nello spogliatoio e ha mandato due nostri giocatori in ospedale”. Ma lui nega tutto: “Io ho ricevuto una tacchettata”

