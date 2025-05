Zaniolo attacca la Roma | Ricostruzione fantasiosa ero andato negli spogliatoi per congratularmi con gli ex compagni

Nicolò Zaniolo torna al centro delle polemiche, questa volta per un episodio accaduto dopo la semifinale scudetto tra Fiorentina e Roma Primavera. L'ex giallorosso sarebbe coinvolto in un alterco negli spogliatoi, dove avrebbe colpito due giovani calciatori della Roma. La sua versione degli eventi parla di un semplice desiderio di congratularsi con i vecchi compagni, ma la situazione ha sollevato interrogativi e controversie.

Nicolò Zaniolo è tornato a far parlare di sé, ma per questioni extra-campo. L’altro ieri, durante la semifinale scudetto tra Fiorentina e Roma Primavera al Viola Park, l’attaccante viola (ex giallorosso) avrebbe colpito due giovani calciatori della Roma negli spogliatoi. La società giallorossa ha diramato il seguente comunicato: “ Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zaniolo attacca la Roma: «Ricostruzione fantasiosa, ero andato negli spogliatoi per congratularmi con gli ex compagni»

