Zaniolo alza la voce | Stavolta non ci sto non ho mai alzato le mani! Pronto a difendermi anche in Procura e ho un messaggio per la Roma

Nicolò Zaniolo, attaccante della Fiorentina, rompe il silenzio sulle accuse di aggressione legate a un presunto episodio di rissa con due calciatori della Roma Primavera. In un'intervista al Corriere dello Sport, Zaniolo afferma di essere pronto a difendersi anche in procura, sottolineando di non aver mai alzato le mani e lanciando un messaggio chiaro alla Roma.

Le parole di Nicolò Zaniolo, attaccante della Fiorentina, dopo le accuse di aggressione contro due calciatori della Roma Primavera Nicolò Zaniolo ha parlato al Corriere dello Sport del caso che lo vede coinvolto dopo la presunta rissa con due calciatori della Roma Primavera. LA DIFESA DI ZANIOLO – «Stavolta non ci sto. Quando ho fatto delle ...

