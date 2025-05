Zangrillo | A Caivano costruire il futuro con lo sguardo alle giovani generazioni

Si è tenuta al Parco Verde di Caivano la seconda edizione della “Giornata del Gioco”, un'iniziativa volta a costruire un futuro migliore per le giovani generazioni. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha partecipato all'evento insieme a oltre 300 bambini e alla comunità locale, dando vita a una mattinata di festa e interazione progettata per promuovere il valore del gioco e della socializzazione.

Si è svolta al Parco Verde di Caivano, la seconda edizione della “Giornata del Gioco”, istituita un anno fa. All’iniziativa ha preso parte il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, insieme a oltre 300 bambini e alla comunità locale. Una mattinata di festa e condivisione che ha rappresentato anche un segno concreto dell’impegno del Dipartimento della Funzione Pubblica verso il territorio e le nuove generazioni, nell’ambito del più ampio percorso di rilancio dell’area. “È una grande gioia essere qui oggi per celebrare questa giornata che dimostra la straordinaria capacità di Caivano e della sua comunità di saper ripartire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Zangrillo: “A Caivano costruire il futuro con lo sguardo alle giovani generazioni”

