Zalewski tra Champions e futuro | Il riscatto dell’Inter un mio obiettivo

In un periodo cruciale per la Roma, il focus si sposta sulle sfide che attendono la squadra e le ambizioni di riscatto in Champions League. Zalewski, protagonista di un momento di grande tensione, sottolinea l'importanza di puntare al futuro, mentre l'inedita collaborazione tra Gasperini e Ranieri promette scintille. Scopriamo insieme le dinamiche e le aspettative che animano l'ambiente giallorosso in questa fase decisiva.

Tutti ci aspettavamo che, una volta terminato il campionato e conosciuto il destino europeo della Roma, si sarebbe scatenato il putiferio sulle mille altre questioni che la riguardano, e per ora non stiamo rimanendo delusi. Il sì di Gasperini a Ranieri infiamma l’ambiente per quanto riguarda il futuro allenatore, oltre ad un mercato che vede già circolare nomi importanti; un tema che riguarderà anche Nicola Zalewski. Con l’avvicinarsi della finale di Champions League, il polacco ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “ Mi aspettavo la finale quando ho scelto l’Inter? In verità sì. Anche da fuori si percepisce che questa è una squadra che punta sempre ad arrivare in fondo in queste competizioni... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Zalewski tra Champions e futuro: “Il riscatto dell’Inter un mio obiettivo”

