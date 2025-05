YouPol | l’app della Polizia di Stato per segnalare bullismo spaccio e violenza domestica

YouPol è l'applicazione innovativa lanciata dalla Polizia di Stato nel 2017, progettata per facilitare la segnalazione di bullismo, spaccio e violenza domestica. Questo strumento digitale rappresenta un canale diretto e acessibile per i cittadini, promuovendo una maggiore collaborazione con le forze dell'ordine e contribuendo a creare un ambiente più sicuro nelle comunità. Scopriamo come funziona e i suoi impatti nel sociale.

Lanciata nel 2017, l’applicazione YouPol è uno strumento digitale sviluppato dalla Polizia di Stato per favorire una comunicazione diretta, semplice e accessibile tra i cittadini e le forze dell’ordine. Originariamente ideata per contrastare fenomeni di bullismo e lo spaccio di sostanze... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - YouPol: l’app della Polizia di Stato per segnalare bullismo, spaccio e violenza domestica

Approfondimenti da altre fonti

“YouPol” : come funziona l’applicazione della Polizia di Stato; YouPol: come funziona l’applicazione della Polizia di Stato; L’App YouPol della Polizia di Stato: un trend in crescita che aiuta la prevenzione; App YouPol della Polizia di stato, un trend in crescita che aiuta nella prevenzione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

YouPol, l’app della Polizia di Stato che mette la sicurezza a portata di smartphone - Uno strumento digitale al servizio dei cittadini per segnalare bullismo, spaccio e violenza domestica in modo semplice, sicuro e anche anonimo ... 🔗Si legge su pianetalecce.it

YouPol, l’app della Polizia di Stato cresce: più segnalazioni e prevenzione - YouPol, l’app della Polizia di Stato, registra un aumento delle segnalazioni. Strumento efficace per prevenire bullismo, spaccio ecc. 🔗Secondo pugliapress.org

L’App YouPol della Polizia di Stato: un trend in crescita che aiuta la prevenzione - Lo strumento digitale per la segnalazione di bullismo, spaccio e violenze domestiche, registra un significativo aumento di utilizzo, confermandosi un efficace mezzo di prevenzione e prossimità digital ... 🔗Scrive lecceprima.it

YouPol, l’app della Polizia di Stato contro il bullismo e lo spaccio di droga