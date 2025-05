Yaqeen Hammad la più giovane influencer di Gaza uccisa dalle bombe israeliane Usava i social per aiutare gli altri

Yaqeen Hammad, la più giovane influencer di Gaza, è stata tragicamente uccisa a soli 11 anni durante un raid israeliano. Utilizzava i social media per sostenere e aiutare gli altri, un faro di speranza in un contesto di conflitto. La sua morte si aggiunge alla dolorosa lista di bambini persi nella guerra tra Israele e Palestina, evidenziando il dramma umano di questa crisi.

Un altro nome si aggiunge alla lista delle migliaia di bambini uccisi dall’inizio della guerra tra Israele e Palestina. È quello di Yaqeen Hammad, la più giovane influencer di Gaza, uccisa a soli 11 anni nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 maggio in un raid israeliano nella zona di al-Baraka a Deir al-Balah nel nord della Striscia. La bambina era un’attivista e, insieme al fratello maggiore, Mohamed Hammad, operatore umanitario con il collettivo Ouena, si metteva spesso in prima linea consegnando cibo, giocattoli e vestiti alle famiglie sfollate. Il supporto maggiore, però, veniva dai social: sul suo profilo Instagram offriva consigli pratici per la sopravvivenza quotidiana sotto i bombardamenti, come consigli su come cucinare con metodi improvvisati senza l’utilizzo del gas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Yaqeen Hammad, la più giovane influencer di Gaza uccisa dalle bombe israeliane. “Usava i social per aiutare gli altri”

