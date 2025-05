Xiaomi Q1 2025 | 1113 mld yuan 107 mld di profitto e crescita in smartphone tablet EV e brevetti

Nel primo trimestre del 2025, Xiaomi ha registrato un fatturato di 111,3 miliardi di yuan (circa 13,6 miliardi di euro) e un profitto di 107 miliardi, confermando una crescita sostenuta nel settore degli smartphone, tablet, veicoli elettrici e brevetti. Questo risultato segna il secondo trimestre consecutivo in cui l'azienda supera la soglia dei 100 miliardi di yuan, consolidando la sua posizione nel mercato tecnologico globale.

Nel primo trimestre del 2025, il gruppo Xiaomi ha registrato un incremento dei conti, riportando un fatturato pari a 111,3 miliardi di renminbi (circa 13,6 miliardi di euro). Questo risultato ha segnato per il secondo trimestre consecutivo il superamento della soglia dei 100 miliardi di yuan, evidenziando l’evoluzione positiva del gruppo nel mercato globale. Risultati . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Xiaomi Q1 2025: 111,3 mld yuan, 10,7 mld di profitto e crescita in smartphone, tablet, EV e brevetti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Xiaomi sorpassa Apple nel mercato dei dispositivi indossabili nel Q1 2025 - Xiaomi riconquista il primo posto nel mercato globale dei dispositivi indossabili, superando Apple grazie a una strategia aggressiva nei mercati emergenti. 🔗Scrive ispazio.net

Xiaomi leader mondiale nel settore wearable nel primo trimestre 2025 - Xiaomi si è affermata come il leader vendor del settore wearable, con 8,7 milioni di unità spedite e una quota di mercato pari ... 🔗Segnala xiaomitoday.it

Xiaomi and Huawei Lead as China’s Smartphone Market Grows in Q1 2025 - In the first quarter of 2025, phone shipments in the country grew by 5%, reaching a total of 70.9 million units, according to Canalys. Xiaomi came ... phones shipped in Q1 were AI-capable. 🔗Lo riporta gizchina.com

Global Tablet Market Surges in Q1 2025 - Apple Dominates & Xiaomi Rises!