X-Men | i Marvel Studios hanno trovato il nuovo Professor X? È un attore amatissimo

Marvel Studios ha finalmente trovato il nuovo Professor X, ruolo iconico precedentemente interpretato da Patrick Stewart nel franchise della Fox. L'attore scelto, molto amato dal pubblico, porta con sé l'aspettativa di reinventare il personaggio. Dopo un anno di indiscrezioni, il nome di Bryan Cranston torna a farsi avanti, alimentando l'interesse dei fan sui prossimi sviluppi del franchise degli X-Men.

Lo studio sarebbe alla ricerca del nuovo interprete di Charles Xavier, che succederà a Patrick Stewart, che lo ha impersonato nel franchise della Fox È passato poco più di un anno da quando sono emerse le prime voci di un incontro tra Bryan Cranston e i Marvel Studios. Ora potrebbero essere arrivati dei nuovi aggiornamenti in merito, o almeno su uno dei personaggi che la star di Breaking Bad e Malcolm sarebbe in attesa di interpretare. L'attore non ha mai rinunciato a esprimere il proprio interesse per i cinecomic. Tuttavia, sebbene sia stato spesso indicato dai fan per interpretare cattivi come Lex Luthor e Mister Sinister, queste opzioni non si sono mai tradotte in un'offerta concreta (sul web si trova persino una fantastica fan . 🔗 Leggi su Movieplayer.it