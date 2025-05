X-Factor 2025 | Achille Lauro e Manuel Agnelli ai Ferri Corti!

X-Factor 2025 si prepara a regalare nuove emozioni, ma non senza tensioni: Achille Lauro e Manuel Agnelli sono ai ferri corti, segnando la fine di un'era. Con l'arrivo dell'estate, tornano le audizioni e il pubblico è in trepidante attesa di scoprire il nuovo volto del talent e il ritorno dei giudici più amati. Preparatevi a un'edizione ricca di sorprese e colpi di scena!

Addio a Manuel Agnelli, dentro un amatissimo artista: scopri il nuovo volto di X-Factor e il ritorno dei giudici più amati. L'estate bussa alle porte e con lei torna l'attesissimo fermento di X-Factor 2025. Le audizioni stanno per partire, attraversando lo Stivale con il consueto entusiasmo che solo la musica sa accendere. Il cast? Quasi tutto confermato. Achille Lauro resta saldo in plancia di comando, dopo aver conquistato tutti nella scorsa edizione. Al suo fianco, Paola Iezzi e Jack La Furia, ben rodati e pronti a riconfermare il loro talento. Ma attenzione: una grande assenza scuote il palco...

