Wwf chiede ai cittadini di mobilitarsi per fermare il Ddl Caccia a cui il governo sta lavorando

Il WWF Italia invita cittadini e associazioni a unirsi alla mobilitazione contro il DDL “Ammazza-Natura”, un progetto di legge che mette a rischio la biodiversità nel nostro paese. Firma subito la petizione “Stop Caccia Selvaggia” e chiedi al Governo di fermare questa proposta dannosa per la natura e gli ecosistemi italiani. Insieme possiamo difendere la nostra biodiversità e tutelare le specie selvatiche.

ROMA – Il WWF Italia lancia una mobilitazione contro il DDL “Ammazza-Natura” a cui si sta lavorando negli uffici del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Lo fa lanciando la petizione “Stop Caccia Selvaggia” alla quale si può aderire firmando al link https:attivati.wwf.itstop-caccia-selvaggia e che chiede al Governo Meloni di fermare un disegno di legge inaccettabile, che stravolge i principi della legge 15792 e calpesta l’articolo 9 della Costituzione italiana, che tutela gli animali e la biodiversità. Questo provvedimento, infatti, sarebbe un colpo durissimo alla tutela della fauna selvatica in Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Wwf chiede ai cittadini di mobilitarsi per fermare il Ddl Caccia a cui il governo sta lavorando

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il WWF Italia lancia la petizione “Stop Caccia Selvaggia”; legge 157/92 Archives. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

WWF Italia: "Stop caccia selvaggia" - L'associazione ambientalista chiede ai cittadini di mobilitarsi per fermare il DDL Ammazza-Natura a cui il governo sta lavorando! Il WWF Italia lancia una mobilitazione contro il DDL “Ammazza-Natura” ... 🔗Scrive fai.informazione.it

DDL Caccia: WWF Italia lancia petizione “Stop Caccia Selvaggia” - “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovic Majakovskij “Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, ... 🔗Come scrive abruzzoindependent.it

Wwf Italia lancia petizione ‘stop caccia selvaggia’ - Roma, 27 mag. (askanews) – Il Wwf Italia lancia una mobilitazione contro il Ddl sulla caccia “a cui si sta lavorando negli uffici del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida” e lancia la peti ... 🔗Scrive askanews.it