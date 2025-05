WWE | Jasper Troy debutta a NXT con una vittoria dominante

Il 27 maggio, NXT ha dato il benvenuto a una nuova promessa del wrestling: Jasper Troy. Vincitore della prima stagione di WWE LFG, Troy ha debuttato sul ring con una vittoria dominante, catturando subito l'attenzione dei fan. Scopriamo insieme chi è Jasper Troy e cosa lo rende una futura stella nel panorama della WWE.

I fan avevano più di un buon motivo per guardare l’episodio di NXT del 27 maggio, tra cui assistere al debutto sul ring di una possibile futura stella. Jasper Troy, vincitore della prima stagione di WWE LFG, non ha perso tempo nel farsi notare. Who is Jasper Troy? Let him tell you himself. @jaspertroywwe #WWENXT pic.twitter.comK2eYQCVurz — WWE (@WWE) May 28, 2025 Durante l’episodio di questa settimana, Dante Chen ha avuto l’onore (o forse la sfortuna) di essere il primo avversario di Jasper Troy. L’ingresso di Troy è stato imponente: fumo, musica pesante e le sue immancabili catene al collo. @jaspertroywwe is ready to make a statement! #WWENXT pic... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net