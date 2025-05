WWE | Jacy Jayne batte Stephanie Vaquer e diventa la nuova campionessa di NXT

In un emozionante main event del 27 maggio, Jacy Jayne ha superato Stephanie Vaquer, diventando la nuova campionessa femminile di NXT. Grazie all’intervento determinante di Fallon Henley, Jayne ha segnato una delle vittorie più sorprendenti degli ultimi mesi, dando il via a un'intensa contesa per la cintura. Scopri i dettagli di un match avvincente e carico di colpi di scena!

Jacy Jayne ha regalato una delle sorprese più grosse degli ultimi mesi conquistando il titolo femminile di NXT ai danni di Stephanie Vaquer nel main event del 27 maggio. La vittoria è arrivata grazie al decisivo aiuto di Fallon Henley. Un match partito subito forte. Il confronto per la cintura femminile è iniziato a mille all’ora, con Stephanie Vaquer che ha subito preso il controllo delle operazioni contro Jacy Jayne. La campionessa cilena ha fatto vedere ancora una volta di che pasta è fatta, dominando i primi minuti e mettendo alle corde la sua sfidante. Le cose si sono complicate quando sono arrivate Chika Tormenta e Dalys la Caribeña per disturbare il match della cilena... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Jacy Jayne batte Stephanie Vaquer e diventa la nuova campionessa di NXT

