Wow Spazio Fumetto verso l’accordo con il Comune di Milano per restare aperto | i disegni a garanzia del debito

Il Comune di Milano e la direzione del museo Wow Spazio Fumetto hanno raggiunto un accordo per garantire la continuità del famoso tempio del fumetto, minacciato da debiti legati all'affitto. Grazie a questa collaborazione, la fondazione potrà partecipare alla nuova gara d'appalto per la concessione, assicurando così un futuro luminoso a uno dei luoghi culturali più amati della città.

Il Comune di Milano e il presidente del museo avrebbero trovato una soluzione per evitare la chiusura del tempio del fumetto, che rischiava la chiusura a causa dei debiti contratti per l'affitto. La fondazione che gestisce lo spazio potrebbe presentarsi alla nuova gara d'appalto per la concessione portando parte delle sue opere come garanzia del pagamento del debito. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Wow Spazio Fumetto verso l’accordo con il Comune di Milano per restare aperto: i disegni a garanzia del debito

