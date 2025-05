Women on Board il progetto per la riduzione del divario di genere e la valorizzazione delle donne nelle imprese e nei consigli d’amministrazione

Il progetto "Women on Board" ha riunito oltre 1500 manager e professioniste da tutta Italia in una giornata focalizzata sulla riduzione del divario di genere e sulla valorizzazione delle donne nelle imprese e nei consigli d’amministrazione. L'evento ha rappresentato un'importante opportunità per promuovere l'uguaglianza nelle posizioni di leadership e incentivare una maggiore rappresentanza femminile nel mondo del lavoro.

È stata una giornata interamente dedicata alla riduzione del divario di genere e alla valorizzazione delle donne all'interno delle imprese e nei consigli d'amministrazione. Sono state oltre 1500 le manager e le professioniste da tutta Italia che hanno partecipato, on line e in presenza, a "Women.

