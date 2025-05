Will Smith si fa pagare 500 euro per una foto di gruppo | polemiche sulla star in tour nel Regno Unito

Will Smith è finito nel mirino delle polemiche durante il suo tour nel Regno Unito, a causa dei pacchetti VIP che offrono ai fan la possibilità di scattare foto di gruppo con lui a pagamento. La cifra esorbitante di 500 euro ha suscitato reazioni contrastanti, amplificando il dibattito già acceso sui costi degli incontri con le celebrità durante i concerti.

Puntuali come un orologio svizzero tornano le polemiche sull’ormai famosissimi pacchetti vip per i concerti delle star internazionali. E se in Italia il “caso” è scoppiato per Jennifer Lopez attesa il 21 luglio al Lucca Summer Festival, nel Regno Unito è finito nell’occhio del ciclone un’altra superstar in tour: Will Smith. L’attore di “ Willy, il Principe di Bel Air “, oggi 56enne, è tornato alla musica per la prima volta in vent’anni e si sta lasciando alle spalle il famigerato schiaffo agli Oscar. Ma i fan che vorranno posare per una foto con la star di “Men in Black” dovranno sborsare la bellezza di 400 sterline, quasi 500 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Will Smith si fa pagare 500 euro per una foto di gruppo”: polemiche sulla star in tour nel Regno Unito

