WhatsApp per iPad finalmente è arrivato Si scarica dall’App Store

Dopo oltre 15 anni di attesa, WhatsApp è finalmente disponibile su iPad, accessibile direttamente dall'App Store. Questa tanto attesa notizia segna un’importante svolta per gli utenti Apple, offrendo la possibilità di utilizzare l’app di messaggistica più popolare anche sul tablet. Scopriamo insieme le novità e le funzionalità di WhatsApp per iPad.

Se si inizia a contare dalla nascita di iPad, sono circa 15 anni di discriminazione rispetto all’app per iPhone. Il tablet di Apple ora è stato accontentato. Si usa come Dispositivo collegato... 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - WhatsApp per iPad, finalmente è arrivato. Si scarica dall’App Store

