WhatsApp dopo anni d' attesa ecco la versione per iPad | come funziona e quando arriva Instagram

Dopo anni di attesa, WhatsApp ha finalmente lanciato la sua versione per iPad, offrendo agli utenti una nuova piattaforma per rimanere connessi. L'applicazione, scaricabile gratuitamente dall'App Store, richiede almeno iPadOS 15.1. Scopriamo insieme come funziona e quando arriverà anche su Instagram.

Il download gratuito dell'applicazione è già disponibile su App Store: serve almeno una versione 15.1 di iPadOS... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - WhatsApp, dopo anni d'attesa ecco la versione per iPad: come funziona e quando arriva Instagram

