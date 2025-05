WhatsApp arriva su Ipad | come funziona

WhatsApp sbarca finalmente su iPad dopo 15 anni dal suo lancio, offrendo agli utenti Apple la possibilità di utilizzare l'applicazione in modo nativo. Disponibile negli App Store dal 28 maggio, questa versione è progettata specificamente per i tablet, ottimizzando l'esperienza utente e sfruttando le potenzialità uniche del dispositivo. Scopriamo come funziona e quali novità porta con sé!

A distanza di 15 anni da quando è stato lanciato sul mercato l’ Ipad sarà possibile installare sui dispositivi Apple l’app di WhatsApp. L’approdo ufficiale è datato 28 maggio, con l’arrivo negli App Store dei tablet. Sarà un’applicazione nativa, cioè ideata e progettata per gli Ipad e per sfruttare appieno le potenzialità di uno schermo decisamente più grande rispetto a quello degli smartphone. Bisogna sottolineare, però, che per utilizzare la nuova versione di WhatsApp bisognerà comunque collegarla a un account principale, impostato sullo smartphone. L’Ipad, almeno al momento, potrà essere utilizzato soltanto come dispositivo collegato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - WhatsApp arriva su Ipad: come funziona

