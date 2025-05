Wes Anderson sfottò a Elon Musk?

Wes Anderson ha colto l'occasione di sfottere Elon Musk nel suo ultimo film "La trama fenicia", presentato al Festival di Cannes. Nonostante le attese di una premiazione, la giuria ha sorvolato su questo divertente lampo di satira, perdendo così l'opportunità di celebrare un'opera che mescola genialità cinematografica e critica sociale. Scopriamo insieme i dettagli di questa intrigante pellicola e del suo messaggio provocatorio.

Qualcuno ipotizzava che almeno una palmetta sarebbe andata a “La trama fenicia” di Wes Anderson, in concorso al recente Festival di Cannes, in uscita il 29 maggio. Invece i giurati politicamente corretti se lo sono lasciati sfuggire, non intuendo al volo che avevano tra le mani l’occasione per celebrare un attacco non da poco all’inviso capitalismo. E pure i critici si sono limitati a raccontare l’apparenza, cioè che il fim è ripetitivo (nonostante il titolo assai ambizioso, i fenici furono i primi ad usare le lettere dell’alfabeto), cioè incollato allo stile e alla dinamica di ogni precedente opera di Anderson, fatta salva la tipica eleganza... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it