Weekend tra cocaina marijuana e automobilisti drogati

Nel fine settimana scorso, i carabinieri della compagnia di Ronciglione hanno intensificato i controlli sul territorio, riportando alla luce un preoccupante fenomeno di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Con l'impiego di quindici pattuglie, sono stati monitorati sia il traffico sulle principali arterie che le aree turistiche, intervenendo per garantire la sicurezza stradale e contrastare la diffusione di droga nella zona.

