Webuild contratto da 11 miliardi di euro per un ospedale in Australia

Webuild si espande nel mercato australiano con un contratto da 1,8 miliardi di dollari australiani (1,1 miliardi di euro) per la progettazione e costruzione del Women and Babies Hospital. Questo progetto rappresenta un'importante opportunità di crescita per il Gruppo nel settore ospedaliero, consolidando ulteriormente la sua presenza in Australia.

MILANO (ITALPRESS) – Webuild si rafforza in Australia con un nuovo progetto strategico nel settore ospedaliero. Il Gruppo ha firmato oggi il contratto da 1,8 miliardi di dollari australiani (1,1 miliardi di euro) di valore complessivo per la progettazione e la costruzione del Women and Babies Hospital di Perth, in Western Australia. Il progetto sarà realizzato interamente da Webuild. Commissionato dal Western Australia Government, il progetto è destinato a sostituire il centenario King Edward Memorial Hospital e ad espandere i servizi sanitari per donne, bambini e famiglie nello Stato del Western Australia, potenziando la capacità di offerta di due presidi sanitari importanti: il complesso del Fiona Stanley Hospital e l’Osborne Park Hospital... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Webuild, contratto da 1,1 miliardi di euro per un ospedale in Australia

