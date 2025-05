Watashi Ga Mita Mirai il mistero del manga che predice un disastro in Giappone

Dopo aver già anticipato Fukushima, Watashi Ga Mita Mirai parla di un disastro che dovrebbe avvenire a luglio. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Watashi Ga Mita Mirai, il mistero del manga che predice un disastro in Giappone

