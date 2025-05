Wanda Nara e il divorzio da Icardi | la showgirl in tribunale su una Lamborghini rosa

Wanda Nara si è presentata al Tribunale della Famiglia di Milano a bordo di una Lamborghini rosa, pronte ad affrontare l’udienza con l’ex marito Mauro Icardi. La coppia discute la spartizione del patrimonio coniugale in seguito al loro divorzio. La showgirl, imprenditrice e influencer argentina, continua a calamitare l'attenzione dei media durante questo momento delicato della sua vita.

Wanda Nara è arrivata al Tribunale della Famiglia di Milano per affrontare l’udienza con l’ex marito Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray. L’incontro ha come obiettivo la definizione della spartizione del patrimonio coniugale a seguito del divorzio. La showgirl, imprenditrice e influencer argentina è arrivata in via San Barnaba guidando una vistosa Lamborghini rosa, attirando immediatamente l’attenzione dei numerosi giornalisti, compresi alcuni inviati dall’Argentina. Senza rilasciare dichiarazioni, Nara ha evitato la folla entrando direttamente nel parcheggio sotterraneo del Palazzo di Giustizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it