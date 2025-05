Wall Street in calo in attesa Nvidia Dj -033% Nasdaq -011%

Wall Street segna un andamento negativo mentre gli investitori attendono con apprensione la trimestrale di Nvidia. Il Dow Jones scende dello 0,33%, il Nasdaq dello 0,11% e lo S&P 500 subisce un ribasso dello 0,27%, evidenziando un clima di cautela tra i trader in vista dei risultati economici della nota società tecnologica.

Wall Street gira in negativo in attesa della trimestrale di Nvidia. Il Dow Jones perde lo 0,33% a 42.203,43 punti, il Nasdaq cede lo 0,11% a 19.177,73 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,27% a 5.905,99 punti.

