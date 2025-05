Wall Street in calo in attesa Nvidia Dj -033% Nasdaq -011%

Wall Street si muove in territorio negativo, con gli investitori in attesa dei risultati trimestrali di Nvidia. Il Dow Jones registra un calo dello 0,33%, mentre il Nasdaq scende dello 0,11% e lo S&P 500 perde lo 0,27%. I mercati mostrano nervosismo nell'attesa delle performance della compagnia tecnologica, cruciale per le dinamiche del settore.

Wall Street gira in negativo in attesa della trimestrale di Nvidia. Il Dow Jones perde lo 0,33% a 42.203,43 punti, il Nasdaq cede lo 0,11% a 19.177,73 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,27% a 5.905,99 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wall Street in calo in attesa Nvidia, Dj -0,33%, Nasdaq -0,11%

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Borse, l’Europa ignora i dubbi di Wall Street e sale ancora. A Milano (+0,9%) corre Leonardo; Borsa Milano in leggero calo in attesa Wall Street, forti Iveco, Azimut, giù lusso Da Reuters; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in leggero rialzo: male Campari e Prysmian. Spread sotto quota 100; Wall Street attesa in calo, timori sul pacchetto fiscale di Trump. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Wall Street in calo in attesa Nvidia, Dj -0,33%, Nasdaq -0,11% - Wall Street gira in negativo in attesa della trimestrale di Nvidia. Il Dow Jones perde lo 0,33% a 42.203,43 punti, il Nasdaq cede lo 0,11% a 19.177,73 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,2 ... 🔗Riporta ansa.it

Borsa Usa, futures in calo dopo forte rally, attesa trimestrale Nvidia - (Reuters) - I futures degli indici azionari statunitensi scivolano dopo il forte rally di ieri, quando l'allentamento delle tensioni tariffarie ha migliorato il sentiment, mentre gli investitori si so ... 🔗Secondo msn.com

Borsa: per Europa future in lieve calo in avvio, sale l'attesa per Nvidia - Borsa: per Europa future in lieve calo in avvio, sale l'attesa per Nvidia Oro e Bitcoin stabili (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mag - Le Borse europee dovrebbero aprire in lieve calo: il future ... 🔗informazione.it scrive

WALL STREET APRE IN MARGINALE CALO IN ATTESA DI NVIDIA - INTERVISTA AD ANTONIO LANDOLFI - 22/5/2024