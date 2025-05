Voucher scuola | aperto il nuovo bando domande fino al 27 giugno

È aperto il nuovo bando per il voucher scuola in Piemonte, con scadenza per le domande fissata al 27 giugno. Questo ticket virtuale supporta le spese legate al diritto allo studio e comprende due tipologie di voucher: il voucher A per "iscrizione e frequenza" nelle scuole paritarie primarie e secondarie e un secondo tipo, non cumulabile con il primo. Scopri di più sulle opportunità offerte!

C'è tempo fino al 27 giugno in Piemonte per fare richiesta del voucher scuola, il ticket virtuale per gli acquisti legati al diritto allo studio. Due le tipologie di voucher, non cumulabili: il voucher A, "iscrizione e frequenza", da utilizzare nelle scuole paritarie primarie o secondarie di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Voucher scuola: aperto il nuovo bando, domande fino al 27 giugno

