Von der Leyen | Putin teme il potere della libertà e il fascino della democrazia Ue

In un appassionato intervento all'Università di Aquisgrana, Ursula Von der Leyen ha messo in guardia contro le paure di Putin nei confronti della libertà e della democrazia europea. Sottolineando i valori fondanti dell'Unione europea, ha evidenziato come l'aspirazione dell'Ucraina a unirsi all'Ue rappresenti una sfida agli autocrati e un simbolo di speranza per le nazioni che cercano la libertà.

Nel suo intervento all'università di Aquisgrana, in Germania, Ursula Von der Leyen ha sottolineato i valori e le potenzialità dell'Unione europea, evidenziando come la sua libertà sia per molti un ostacolo invece che un obiettivo. La semplice volontà dell'Ucraina di entrare a far parte dell'Ue avrebbe instillato in Putin il timore che l'Europa divenisse "troppo grande" e troppo libera, convincendolo a dare inizio ad un conflitto che ormai dura da più di tre anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Von der Leyen: “Putin teme il potere della libertà e il fascino della democrazia Ue”

