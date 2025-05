Volontariato bilancio in attivo per Auser che conta più di 2600 soci | quasi 17mila missioni d' aiuto

L'assemblea dei delegati di Auser Forlì ha ratificato con entusiasmo il bilancio 2024, che si chiude in attivo per entrambe le associazioni, con un surplus di 5.304 e 34.203 euro. Con oltre 2.600 soci e quasi 17.000 missioni di aiuto, Auser continua a dimostrare il suo impegno nel volontariato e nel sostegno alla comunità, approvando anche il Bilancio Sociale.

L’assemblea dei delegati di Auser Forlì ha approvato all’unanimità il bilancio 2024 di entrambe le associazioni di cui Auser si compone. Entrambi i bilanci si sono chiusi in attivo, rispettivamente di 5.304 e 34.203 euro. Approvato all’unanimità anche il Bilancio Sociale. Il numero complessivo... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Volontariato, bilancio in attivo per Auser che conta più di 2600 soci: quasi 17mila missioni d'aiuto

Su questo argomento da altre fonti

Il bilancio dell’Auser. Soci e volontari in crescita: "Al fianco delle fragilità" - L’associazione ha aiutato 15.274 persone nella nostra provincia per 312mila ore. Percorsi quasi un milione e mezzo di chilometri per trasporti e servizi sociosanitari. 🔗msn.com scrive

Il bilancio di Auser Reggio Emilia: 5.696 soci e 2.034 volontari - REGGIO EMILIA – Questa mattina si è riunita al circolo Pigal l’Assemblea provinciale dei delegati di Auser di Reggio, che ha presentato bilancio sociale ed economico dell’organizzazione per l’anno 202 ... 🔗Come scrive reggionline.com

Auser, volontariato e sfide quotidiane: intervista a Wassili Orlandi - Auser Reggio Emilia, volontari in calo e bisogni in aumento: Orlandi lancia un appello all’unità. L'intervista. 🔗Secondo redacon.it

Il volontariato di Auser vale un milione l'anno