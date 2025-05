Volontari al lavoro per preparare la 23esima Infiorata

A Montefiore, fervono i preparativi per la 23esima edizione dell'Infiorata, un evento annuale che trasforma il borgo in un magnifico tappeto di fiori. I volontari sono già al lavoro per allestire oltre 40 opere d'arte effimera, pronte per incantare visitatori il 21 e 22 giugno. Questa tradizione celebra non solo la bellezza della natura, ma anche il forte legame della comunità con l’arte e la cultura.

A Montefiore volontari al lavoro per preparare l’ Infiorata di arte effimera del 21 e 22 giugno, giunta alla XXIII edizione. Come da tradizione, l’Infiorata trasformerà l’intero borgo in un immenso tappeto con oltre 40 quadri colorati di grandi dimensioni con la sezione dedicata all’Infiorata dei Ragazzi. Il tema di quest’anno, condiviso con il nuovo parroco, don Cristian, con forte riferimento all’anno giubilare è: ‘ Gesù è per noi fonte di speranza?’. "La nostra infiorata artistica - afferma il presidente dell’Associazione, Graziano Amadio, nasce come momento religioso, in occasione del Corpus Domini... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volontari al lavoro per preparare la 23esima Infiorata

