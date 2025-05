voler bene all italia il viaggio di legambiente parte dall irpinia

Dal 29 maggio al 4 giugno, Legambiente lancia "Voler bene all'Italia", una campagna dedicata alla valorizzazione dei piccoli comuni, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, UNCEM e Fondazione Symbola. Il viaggio inaugurale partirà dall'Irpinia, un'occasione per scoprire e promuovere le bellezze e le risorse locali. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della natura e della cultura italiana.

Torna l'appuntamento con Voler bene all'Italia, la storica campagna di Legambiente dedicata ai piccoli comuni e promossa con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, UNCEM e della Fondazione Symbola. Quest'anno dal 29 maggio al 4 giugno, prenderà il via un tour nazionale di sette tappe per raccontare storie ed esempi di piccoli borghi e realtà che puntano sempre più su transizione ecologica e sostenibilità ambientale. Prima tappa domani giovedì 29 maggio in Campania a Lacedonia, in provincia di Avellino, per raccontare come le rinnovabili creano lavoro anche nei piccoli comuni.