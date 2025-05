' Voglio vederti danzare' | concerto omaggio a Franco Battiato

Dopo il trionfo dei concerti di febbraio e marzo, "Voglio Vederti Danzare" celebra l’inconfondibile genio di Franco Battiato, icona della musica contemporanea. Questa straordinaria produzione musicale fa tappa nella sua terra d'origine, offrendo al pubblico un'esperienza unica che rivisita le sue opere più celebri, in un omaggio emozionante al Maestro. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica.

Dopo il grande successo dei concerti di febbraio e marzo, realizzati nei maggiori teatri italiani, il tour di Voglio Vederti Danzare, straordinaria produzione musicale dedicata a Franco Battiato, indiscusso Maestro simbolo della musica contemporanea, arriva finalmente nella sua terra d’origine... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - 'Voglio vederti danzare': concerto omaggio a Franco Battiato

