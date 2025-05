Vogliamo continuare a investire Un impegno verso il territorio che ci ospita da mezzo secolo

Il Gruppo Schindler annuncia un impegno rinnovato verso il territorio di Concorezzo, investendo nella riqualificazione del proprio quartier generale. Matteo Napoli, ad e direttore generale, sottolinea l'importanza di questa iniziativa come parte di una strategia di crescita sostenibile e focalizzata sul mercato italiano, dopo mezzo secolo di presenza. Un progetto che rappresenta non solo un’opportunità di sviluppo, ma anche un legame profondo con la comunità locale.

"La riqualificazione del nostro quartier generale a Concorezzo è espressione della volontà del Gruppo di continuare a investire sul mercato italiano con importanti obiettivi di crescita a medio e lungo termine". Così Matteo Napoli, ad e direttore generale di Schindler, entra nel cuore del progetto. "Vogliamo consolidare la posizione dell’azienda tra i leader del settore per innovazione, tecnologia, servizio al cliente – aggiunge –. Da anni abbiamo avviato un programma di rinnovamento costante delle nostre sedi regionali". Non solo. La nuova “casa“ in Brianza "conferma l’impegno verso il territorio che ci ospita da oltre cinquant’anni – sottolinea l’amministratore delegato –... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Vogliamo continuare a investire. Un impegno verso il territorio che ci ospita da mezzo secolo"

