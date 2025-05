Vlahovic Juventus futuro sempre più lontano da Torino | un club di Premier League piomba sul serbo Per questa cifra può partire

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più incerto, con il possibile addio che si avvicina all’estate. Secondo recenti rumors, il Manchester United sarebbe prontissimo a mettere sul piatto una cifra importante per assicurarsi l’attaccante serbo, segnando un addio sempre più vicino dai bianconeri.

Vlahovic Juventus, futuro sempre più lontano da Torino per l’attaccante bianconeri: tutti gli aggiornamenti. Dusan Vlahovic saluterà quasi sicuramente la Juve nella prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, il bomber serbo sarebbe finito nel mirino del Manchester United con il calciomercato Juve che lo valuta circa 50 milioni di euro. I Red Devils, che avevano come obiettivo primario Osimhen, avrebbero virato sul serbo dopo aver visto la troppa concorrenza per arrivare all ‘attaccante nigeriano che è seguito anche dai bianconeri. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com