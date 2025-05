Vlahovic al posto di Osimhen | pronti 50 milioni

Dusan Vlahovic potrebbe diventare il nuovo bomber della squadra, con una proposta di 50 milioni di euro pronta per il suo acquisto. Questa svolta arriva mentre si ipotizza la partenza di Victor Osimhen. Scopriamo insieme le ultime novitĂ sul rendimento di Vlahovic e le possibili implicazioni di questa trattativa sul mercato calcistico.

Per Dusan Vlahovic, nel suo futuro, arriva una svolta non di poco conto, dal momento che può essere lui il bomber preso al posto di Victor Osimhen. Per lui sono pronti 50 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo. Il suo rendimento nella stagione in corso è stata ancora una volta al di sotto delle aspettative. Come in generale accaduto da quando è arrivato alla Juventus, dove non è mai riuscito ad esprimersi sui livelli raggiunti ai tempi della Fiorentina. Ha faticato tanto con Massimiliano Allegri ed in molti avevano attribuito tutte le responsabilitĂ all’approccio tattico del toscano, per tanti troppo difensivista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Vlahovic al posto di Osimhen: pronti 50 milioni

Vlahovic, gol e saluti allo Stadium: il serbo segna all’ultima in casa della Juve e mantiene il quarto posto - Dusan Vlahovic rientra nel ricordo dei tifosi bianconeri con un gol decisivo all'ultima partita casalinga della Juventus, mantenendo il quarto posto in classifica. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sky - Vlahovic nuovo centravanti del Napoli con Allegri: il clamoroso scenario; Asse caldissimo tra Juve e Napoli: Allegri, Osimhen, Vlahovic, Conte…; A giugno parte il valzer degli attaccanti: Osimhen, Vlahovic, David, che intrecci tra le big di Serie A!; Juventus Vlahovic ai saluti | nuovo bomber niente Osimhen. 🔗Cosa riportano altre fonti

Vlahovic al posto di Osimhen: pronti 50 milioni - Nel futuro di Dusan Vlahovic arriva una svolta importante: può arrivare al posto di Osimhen per circa 50 milioni di euro ... 🔗Si legge su calciomercato.it

Calciomercato Juve, tutto su Osimhen: pronta la maxi offerta - C’è l’ultima recita di Vlahovic allo Stadium e c’è già lo sguardo rivolto alla Juve che verrà. Presente e futuro si intersecano, anche perché in tribuna c’è l’esordio dei rappresentanti di Tether, div ... 🔗Lo riporta msn.com

Juventus, Vlahovic ai saluti: nuovo bomber, niente Osimhen - Con Dusan Vlahovic che potrebbe andar via, emerge un nome nuovo per il futuro dell'attacco della Juventus: è l'alternativa ad Osimhen ... 🔗Scrive calciomercato.it

The fate of Napoli and Juve rest on their 9s | Osimhen vs Vlahovic | Head to Head | Serie A 2023/24