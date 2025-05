Vladimir Putin scoop-Reuters | Le sue condizioni per la pace

Vladimir Putin ha manifestato la disponibilità a porre fine alla guerra in Ucraina, ma propone una serie di condizioni da soddisfare. Tra le richieste fondamentali ci sono la cessazione dell'espansione della NATO verso est e la revoca delle sanzioni imposte alla Russia. Questo articolo esplora le dinamiche dietro queste dichiarazioni e le potenziali implicazioni per il futuro del conflitto.

Vladimir Putin è pronto a porre fine alla guerra in Ucraina. Ma a diverse condizioni. Il presidente russo, infatti, sarebbe intenzionato a trovare un accordo, salvo che l'Occidente accetti ampie concessioni. Tra queste lo stop dell'espansione verso est della Nato, la revoca delle sanzioni a Mosca e lo status di neutralità per Kiev. Lo ha riferito l'agenzia Reuters che cita una fonte russa di alto livello, molto vicina al Cremlino. "Putin è pronto a fare la pace, ma non a qualsiasi prezzo", scrive l'agenzia citata dai media di Kiev, secondo tre fonti russe anonime. Le condizioni di Putin includerebbero: un impegno scritto delle principali potenze occidentali a non espandere la Nato più a est, escludendo di fatto l'adesione di Ucraina, Georgia, Moldavia e altre ex repubbliche sovietiche.

Vladimir Putin ha deciso: non va in Turchia a trattare con l’Ucraina per la pace. Sfuma l’incontro con Trump e Zelensky: chi ci sarà per Russia e Usa - Vladimir Putin ha annullato la sua partecipazione ai negoziati di pace con l'Ucraina previsti a Istanbul il 15 maggio, delegando invece Vladimir Medinsky a rappresentare la Russia. 🔗continua a leggere

