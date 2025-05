Viva il Pionta | giornata di festa Il programma

Sabato si terrà la giornata di festa "Viva il Pionta", organizzata dal Comitato Rinascita Pionta presso il Centro Aggregazione Sociale “Colle del Pionta” e nelle aree circostanti. L'evento celebra la valorizzazione dell'area Pionta, un luogo ricco di significato storico, culturale e paesaggistico per Arezzo, grazie alla collaborazione di diverse associazioni locali impegnate nella sua promozione. Un'opportunità imperdibile per scoprire e vivere il Pionta!

Presso Centro Aggregazione Sociale "Colle del Pionta" e aree circostanti. Il Comitato Rinascita Pionta riunisce varie associazioni aretine che hanno a cuore la valorizzazione dell'area Pionta per il suo rilevante significato storico, culturale e paesaggistico per l'intera città.

