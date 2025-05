Vittoria da…Gigante | l’azzurro 167 del ranking batte Tsitsipas al Roland Garros

Matteo Gigante scrive una pagina storica al Roland Garros, superando il n° 5 del ranking ATP, Stefanos Tsitsipas, al secondo turno. Con la sua straordinaria vittoria, il tennista azzurro, attualmente in 167ª posizione, dimostra di avere il potenziale per brillare nel panorama tennistico mondiale. Questo torneo rappresenterà per lui un momento indelebile nella carriera sportiva.

Vittoria di grandissimo spessore quella di Matteo Gigante. Il n° 167 del ranking ATP batte al secondo turno Stefanos Tsitsipas. Un Roland Garros che non dimenticherà mai. Bastano già queste poche partite a Matteo Gigante perché questo torneo venga ricordato a lungo nella sua mente e nella sua carriera. Il tennista classe 2002 (23 anni compiuti a gennaio), è in netta ascesa, con in livello del suo tennis che si fa sempre più alto. La dimostrazione arriva direttamente dalla giornata di oggi. L’atleta romano è riuscito a battere Stefanos Tsitsipas, tennista greco ben noto nei piani alti del tennis. 🔗 Leggi su Sportface.it

