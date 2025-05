VISTA dagli altri Quelle magliette con gli ex aquilotti di tutti i tempi

In questo articolo esploriamo la recente vittoria dello Spezia, definita "granitica" dalla stampa sportiva nazionale, e l'omaggio agli ex aquilotti attraverso speciali magliette. Focus sulla semifinale contro il Catanzaro e sull'impressione positiva che la squadra ha lasciato, rievocando le prestazioni del girone di andata grazie all'operato dell'allenatore D’Angelo. Analizziamo le aspettative e le sensazioni di una tifoseria in fermento.

Uno Spezia "granitico" e da urlo" secondo la stampa sportiva nazionale, che rende comunque onore alla prestazione del Catanzaro battuto in semifinale. Per il Corriere dello Sport-Stadio "c’è la sensazione che sia tornato lo Spezia del girone di andata; in un colpo solo D’Angelo riesce a risparmiare i diffidati e a non subire squalifiche. Al contempo fa sì che non ci sia bisogno di far entrare nessuno dei recuperati almeno per la panchina". La Gazzetta dello Sport prevede "una grande finale", tra la Cremonese, "lo Spezia che non si è risparmiato contro il Catanzaro, pur partendo dal 2-0 dell’andata... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - VISTA dagli altri. "Quelle magliette con gli ex aquilotti di tutti i tempi»

