Vismara | confermato Fulgini obiettivo stagione calcistica ambiziosa

Il Vismara guarda al futuro con ambizione dopo una stagione di successi, riconfermano il direttore sportivo Carletti, pronto a costruire una squadra competitiva. Il presidente Flavio Parlani esprime soddisfazione per i risultati ottenuti e lancia un messaggio chiaro: l’obiettivo è affrontare la nuova stagione con rinnovato entusiasmo e determinazione.

Il Vismara, dopo l’esaltante stagione appena conclusa che ha riservato tanta soddisfazione al presidente Flavio Parlani ed a tutta la dirigenza, si prepara per ripartire con il riconfermato direttore sportivo Carletti, che è già al lavoro per allestire la rosa. "Sono sicuramente appagato dalla stagione importante che ha disputato la squadra - afferma il presidente Parlani, soprattutto per la crescita esponenziale di molti ragazzi giovani che abbiamo in rosa e che si sono ben amalgamati con i più esperti e ciò lo ritengo importante perché puntiamo a confermarli anche per la prossima stagione. Il nostro obbiettivo futuro è ovviamente quello di disputare un campionato importante, che di per se ritengo già arduo, perché sappiamo che sicuramente ci saranno altre società più attrezzate di noi e con elevate ambizioni, che possono sfociare nel salto di categoria... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it