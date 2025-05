Visite serali e nei fine settimana | Fondi finiti ma restano le liste d' attesa

In Piemonte, i fondi per ridurre le liste d'attesa nelle visite serali e nei fine settimana si sono esauriti, creando preoccupazioni tra i pazienti. Il consigliere regionale Domenico Rossi ha presentato un'interrogazione per affrontare la situazione, evidenziando come l'assenza di risorse stia causando ritardi significativi per esami e prestazioni. La questione solleva interrogativi sulla gestione sanitaria nella regione e sulle prospettive future per i cittadini.

I fondi aggiuntivi per la riduzione delle liste d'attesa in Piemonte sono finiti. Lo dice il consigliere regionale Domenico Rossi, che in un comunicato spiega i motivi dell'interrogazione che ha presentato qualche giorno fa. "Il portafoglio è vuoto mentre i tempi per un esame o una prestazione...

