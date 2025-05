Visite cardiologiche e pediatriche ma anche vaccini e test per il diabete | la prevenzone fa tappa ad Aliminusa

Il "viaggio della prevenzione" dell'Asp di Palermo si ferma ad Aliminusa, portando visite cardiologiche e pediatriche, oltre a servizi di vaccinazione e test per il diabete. Domani, giovedì 29 maggio, in piazza Sant’Anna, sarà allestito il "villaggio della salute" per promuovere la salute e il benessere della comunità , grazie alla collaborazione con diverse realtà locali.

Prosegue il "viaggio della prevenzione" dell’Asp di Palermo. I camper utilizzati per l’attivitĂ di screening itinerante faranno tappa domani (giovedì 29 maggio) ad Aliminusa, dove in piazza Sant’Anna sarĂ montato il "villaggio della salute". L'iniziativa è organizzata in collaborazione con... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Visite cardiologiche e pediatriche, ma anche vaccini e test per il diabete: la prevenzone fa tappa ad Aliminusa

