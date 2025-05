Visita guidata alla mostra Giovanni Fattori - il genio dei Macchiaioli

La Biblioteca di San Giorgio invita a una visita guidata alla mostra "Giovanni Fattori - Il genio dei Macchiaioli", mercoledì 11 giugno alle 17:30. Con la cura di Cinzia Cassianri, il percorso offre l'opportunità di esplorare dipinti, disegni e incisioni, rivelando il talento di uno dei più celebri esponenti del movimento macchiaiolo. Non perdere l'occasione di immergerti nell'arte e nella storia di Fattori!

La Biblioteca di San Giorgio presenta mercoledì 11 giugno alle ore 17,30 la visita guidata alla mostra dedicata a "Giovanni Fattori - Il genio dei Macchiaioli" a cura di Cinzia Cassianri. Un affascinante percorso tra dipinti, disegni e incisioni per scoprire uno dei più celebri pittori.

