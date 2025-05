Vision | la serie presenterà una versione umana di E D I T H da Spider-Man | Far From Home

La serie "Vision" esplorerà una versione umana di E.D.I.T.H. da "Spider-Man: Far From Home", approfondendo il viaggio del personaggio dopo gli eventi di "WandaVision". Sotto la direzione di Terry Matalas, il progetto promette di offrire una narrazione innovativa, arricchendo l'universo Marvel con nuove dimensioni e sfide per Vision. Preparati a un'avventura intrigante e diversa da qualsiasi cosa tu abbia visto prima.

Vision: la serie presenterà una versione umana di E.D.I.T.H. da Spider-Man: Far From Home La serie TV Vision Vision Quest di Marvel Television riprenderà da dove si era interrotta WandaVision, ma il progetto, supervisionato dallo showrunner Terry Matalas, si preannuncia diverso da qualsiasi cosa ci potessimo aspettare. Sono state scelte versioni “umane” di diversi androidi e IA dell’ MCU e, secondo l’insider Daniel Richtman, Emily Hampshire interpreterà la manifestazione fisica di E.D.I.T.H. Aveva già anticipato il casting di T’Nia Miller nei panni di Jocasta, e le trattative hanno poi confermato poche ore dopo la notizia, quindi potrebbe esserci un fondo di verità... 🔗 Leggi su Cinefilos.it

