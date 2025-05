Virtus-Olimpia Milano date e modalità di acquisto dei biglietti per le semifinali Playoff

L'attesa è finita: Virtus Bologna e Olimpia Milano si sfidano nuovamente nei playoff, questa volta in semifinale. Un appuntamento storico, il 12° in assoluto, dopo quattro anni di finali straordinarie. Scopri tutte le date e le modalità di acquisto dei biglietti per non perdere l'emozione di questa grande classica del basket italiano.

Virtus Bologna-Olimpia Milano, ci risiamo. Per il quinto anno consecutivo la grande classica del basket italiano trova spazio nella programmazione dei playoff. Negli ultimi quattro anni era stata la finale scudetto; questa volta è una semifinale. Si tratta anche della 12° edizione in assoluto.

