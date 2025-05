Virtus Bologna - Milano date e biglietti semifinali playoff

La rivalità tra Virtus Bologna e Armani Milano si accende nuovamente, ma questa volta in semifinale playoff scudetto. Dopo quattro finali consecutive, le due squadre si sfideranno per un posto in finale. Scopri tutto sulle date e i biglietti di questo attesissimo incontro che si svolgerà a Bologna il 28 maggio 2025.

Bologna, 28 maggio 2025 - Sarà ancora Virtus - Milano, stavolta però non in finale, come successo negli ultimi 4 anni. Virtus Bologna prima al termine della stagione regolare e Armani Milano quinta si troveranno l'una di fronte all'altra in semifinale playoff scudetto. Una sola delle due grandi protagoniste delle ultime stagioni si guadagnerà infatti un posto alla finalissima. Virtus contro Milano, il derby d'Italia è arrivato all'ennesimo episodio della saga che ha visto le squadre affrontarsi. La prima sfida stagionale risale al 22 settembre con la finale di Supercoppa vinta 98-96 da Milano, in campionato invece dobbiamo la vittoria bianconera con il successo 73-82 di Belinelli e compagni l'8 dicembre scorso, ripetuta il 2 marzo 86-80 alla Segafredo Arena...

