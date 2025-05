Virtus batte Reyer Venezia 86-84 | Shengelia e Hackett protagonisti

In una sfida avvincente di basket, la Virtus Bologna ha avuto la meglio sulla Reyer Venezia con un punteggio di 86-84. Protagonisti della serata sono stati il talentuoso Hackett, autore di 21 punti, e Shengelia, che ha contribuito significativamente al successo della squadra. Un match emozionante, ricco di colpi di scena, che ha confermato il valore della Virtus nel campionato.

VIRTUS 86 REYER VENEZIA 84 SEGAFREDO: Hackett 21, Cordinier 13, Clyburn 7, Akele 2, Diouf 7, Zizic, Pajola 12, Morgan 14, Belinelli, Taylor 3, Polonara, Shengelia 7. All. Ivanovic. UMANA VENEZIA: Ennis 16, Wheatle 11, Parks 18, Wiltjer 3, Kabengele 11, Munford 5, Casarin 9, McGruder 2, Tessitori 9, Moretti, Lever ne, Fernandez ne. All. Spahija. Arbitri: Rossi, Giovannetti, Bongiorni. Note: parziali 22-21; 41-39; 65-65. Tiri da due: Virtus 1633; Reyer 2034. Tiri da tre: 1220; 1025. Tiri liberi: 1821; 1416. Rimbalzi: 22; 29. Come nelle favole più belle. La Virtus è virtualmente fuori dalla corsa scudetto perché quando mancano 5'38'' alla sirena, Venezia è avanti, 67-76...

